ألمانيا: التجارة الأمريكية الأوروبية ستشهد نهضة بعد فوز بايدن

أعرب وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير عن اعتقاده بأن التجارة بين أوروبا وأمريكا ستشهد ازدهارا بعد الفوز الذي أحرزه المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية.وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي:" التجارة الأمريكية الأوروبية ستشهد نهضة اعتبارا من ربيع 2021 عندما تأتي الحكومة الأمريكية الجديدة".وأضاف التماير أن " الصراعات التجارية التي نشأت في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كلفتنا نموا، وأنا متفائل أننا سنتمكن مع الرئيس بايدن من حل هذه الصراعات والمضي قدما في حماية المناخ".كما أعرب التماير أيضا عن اعتقاده بأن فوز بايدن وسعيه إلى مكافحة جائحة كورونا بشكل أكثر حسما من سابقه، يمكن أن يؤدي إلى تحسن مكافحة الجائحة على المستوى العالم.ولفت التماير إلى أن سياسة كورونا تعاني بشدة من التناقض الشديد في بعض استراتيجيات المكافحة على مستوى العالم " لكن جو بايدن، على العكس من ذلك، لديه خطط شبيهة للغاية بخطط الأوروبيين".