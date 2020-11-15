رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 15 نوفمبر 2020 الموافق 29 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا: التجارة الأمريكية الأوروبية ستشهد نهضة بعد فوز بايدن

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:47 ص
بيتر التماير
بيتر التماير
وكالات
طباعة
أعرب وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير عن اعتقاده بأن التجارة بين أوروبا وأمريكا ستشهد ازدهارا بعد الفوز الذي أحرزه المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي:" التجارة الأمريكية الأوروبية ستشهد نهضة اعتبارا من ربيع 2021 عندما تأتي الحكومة الأمريكية الجديدة".

وأضاف التماير أن " الصراعات التجارية التي نشأت في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كلفتنا نموا، وأنا متفائل أننا سنتمكن مع الرئيس بايدن من حل هذه الصراعات والمضي قدما في حماية المناخ".

كما أعرب التماير أيضا عن اعتقاده بأن فوز بايدن وسعيه إلى مكافحة جائحة كورونا بشكل أكثر حسما من سابقه، يمكن أن يؤدي إلى تحسن مكافحة الجائحة على المستوى العالم.

ولفت التماير إلى أن سياسة كورونا تعاني بشدة من التناقض الشديد في بعض استراتيجيات المكافحة على مستوى العالم " لكن جو بايدن، على العكس من ذلك، لديه خطط شبيهة للغاية بخطط الأوروبيين".

موضوعات متعلقة

البطالة تهبط لـ 7.3% خلال الربع الثالث من 2020

القبض على اللاعب مروان محسن بالجيزة

إخلاء سبيل الفتاة المتهمة بازدراء الدين المسيحى

وزيرة الصحة تكلف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بمتابعة حالة صلاح

الصور

image description

عباقرة مصر.. «الدستور» تحاور طلاب مدرسة الضبعة النووية

image description

بيطري أسيوط: ضبط 2 طن و289 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك

image description

كشف سقارة الأثري

image description

محافظ أسيوط يضع خطة لتعزيز آلية تحصيل الإيرادات وتنمية الموارد

image description

جامعة أسيوط تؤكد إصابة حالة واحدة بكورونا منذ بدء الدراسة

الأكثر قراءة

القبض على اللاعب مروان محسن بالجيزة

النيابة تخلى سبيل مروان محسن

تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف إسماعيل

إخلاء سبيل «جو هانى» المتهم بالإساءة للرسول فى الإسماعيلية

إنفوجراف

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

image description

5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا (انفوجراف)

image description

«كورونا يثأر للجميلات».. وفاة سفاح النساء (انفوجراف)

نجم الساعة

«الآثار»: 100 تابوت مغلق و40 تمثالا لمعبودات ضمن «كشف سقارة الضخم»

منوعات

انخفاض جودة الهواء في نيودلهي

دراسة تكشف كيف تحور كورونا بعد خروجه من ووهان

دراسة: الخيول تشعر بنفس ألم الإنسان عند جلدها

ارتفاع ضحايا إعصار «فامكو» لـ 67 قتيلًا فى الفلبين

أيام زمان

«عاوزك تعرفني بيها».. طرائف من حياة نجيب الريحاني

«عرفات وبومدين» نهايات غامضة لرؤساء عرب

سر غضب فطين عبد الوهاب من لبنى عبد العزيز أثناء تصوير «عروس النيل»

كواليس معركة الرقابة والأزهر ضد الأبنودي وعبد الحليم بسبب أغنية «المسيح»

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل مات الظواهرى فى الدوحة؟
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد قطة العدوى.. العالم الجليل
المزيد

الثقافة

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

بيت الشعر بالأقصر يفتتح المعرض الفنى «أحاديث الحياة»

عودة «الليلة الكبيرة» بمسرح ساحة الهناجر.. الليلة

اليوم.. شعبة الإنشاد الدينى تحيى حفل مرائح نبوية وصوفية بالسحيمى