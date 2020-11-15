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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

ضربة أمنية.. ضبط «صفقة كبتاجون» بـ113 مليون جنيه

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:47 ص
كبتاجون
كبتاجون
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – أمن المنافذ) من ضبط حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول العربية إلى ميناء دولة عربية أخرى (ترانزيت بميناء دمياط البحرى) ومشمولها ذرة معلب، ولكن أخفى أصحاب الشأن كمية من عقار الكبتاجون المخدر داخلها.

تم تشكيل لجنة مكونة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة لأمن الموانئ والسلطات الجمركية لتفتيش الحاوية بميناء دمياط البحرى، وأسفرت أعمالها عن ضبط 1858 عبوة بإجمالى 3٫251٫500 قرص لعقار الكبتاجون المخدر، بقيمة 113٫802٫500 جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.

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