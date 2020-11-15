رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 15 نوفمبر 2020 الموافق 29 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التأكد من تنفيذ بروتوكول «الصحة» في علاج مصابي كورونا بالنجيلة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:47 ص
الدكتورة أحمد البلتاجي
الدكتورة أحمد البلتاجي
ياسمين شعيب
طباعة
قال الدكتورة أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه بحضور لجنة فنية من وزارة الصحة تم متابعة أعمال مستشفى النجيلة والوقوف على ما يتم تقديمه من خدمة طبية للمرضى، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية.

وأوضح أنه تم متابعة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتنفيذ سياسات مكافحة العدوى داخل المستشفى.

وأكد أن اللجنة الفنية المشكلة بحثت ملفات المرضى المحولين للمستشفى لتلقي العلاج من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم التأكد من تنفيذ بروتوكول الوزارة في العلاج والتعامل مع المرضى.

وتابع أن الأطقم الطبية تؤدي عملها بكل دقة، وأنه لن يسمح بأي تهاون في حق المريض، مطالبا من أهالي مطروح ضرورة التوجه للمستشفى عند الشعور بأي أعراض دون تهاون أو تأخير يضر بمصلحة المريض.

ووجه وكيل صحة مطروح للمواطنين بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي والإبلاغ عن أي حالة إصابة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للمخالطين.

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل الفتاة المتهمة بازدراء الدين المسيحى

رابط نتيجة معادلة الدبلومات الفنية التجارية 2020

اطمئنوا.. حالة صلاح الصحية مطمئنة جدًا.. ورئيس «علمية كورونا»: يتعافى سريعًا

تفاصيل موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة 2020 وعدد مستحقي الدعم

الصور

image description

عباقرة مصر.. «الدستور» تحاور طلاب مدرسة الضبعة النووية

image description

بيطري أسيوط: ضبط 2 طن و289 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك

image description

كشف سقارة الأثري

image description

محافظ أسيوط يضع خطة لتعزيز آلية تحصيل الإيرادات وتنمية الموارد

image description

جامعة أسيوط تؤكد إصابة حالة واحدة بكورونا منذ بدء الدراسة

الأكثر قراءة

القبض على اللاعب مروان محسن بالجيزة

النيابة تخلى سبيل مروان محسن

تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف إسماعيل

إخلاء سبيل «جو هانى» المتهم بالإساءة للرسول فى الإسماعيلية

إنفوجراف

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

image description

5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا (انفوجراف)

image description

«كورونا يثأر للجميلات».. وفاة سفاح النساء (انفوجراف)

نجم الساعة

«الآثار»: 100 تابوت مغلق و40 تمثالا لمعبودات ضمن «كشف سقارة الضخم»

منوعات

انخفاض جودة الهواء في نيودلهي

دراسة تكشف كيف تحور كورونا بعد خروجه من ووهان

دراسة: الخيول تشعر بنفس ألم الإنسان عند جلدها

ارتفاع ضحايا إعصار «فامكو» لـ 67 قتيلًا فى الفلبين

أيام زمان

«عاوزك تعرفني بيها».. طرائف من حياة نجيب الريحاني

«عرفات وبومدين» نهايات غامضة لرؤساء عرب

سر غضب فطين عبد الوهاب من لبنى عبد العزيز أثناء تصوير «عروس النيل»

كواليس معركة الرقابة والأزهر ضد الأبنودي وعبد الحليم بسبب أغنية «المسيح»

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل مات الظواهرى فى الدوحة؟
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد قطة العدوى.. العالم الجليل
المزيد

الثقافة

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

بيت الشعر بالأقصر يفتتح المعرض الفنى «أحاديث الحياة»

عودة «الليلة الكبيرة» بمسرح ساحة الهناجر.. الليلة

اليوم.. شعبة الإنشاد الدينى تحيى حفل مرائح نبوية وصوفية بالسحيمى