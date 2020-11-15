التأكد من تنفيذ بروتوكول «الصحة» في علاج مصابي كورونا بالنجيلة

قال الدكتورة أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه بحضور لجنة فنية من وزارة الصحة تم متابعة أعمال مستشفى النجيلة والوقوف على ما يتم تقديمه من خدمة طبية للمرضى، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية.وأوضح أنه تم متابعة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتنفيذ سياسات مكافحة العدوى داخل المستشفى.وأكد أن اللجنة الفنية المشكلة بحثت ملفات المرضى المحولين للمستشفى لتلقي العلاج من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم التأكد من تنفيذ بروتوكول الوزارة في العلاج والتعامل مع المرضى.وتابع أن الأطقم الطبية تؤدي عملها بكل دقة، وأنه لن يسمح بأي تهاون في حق المريض، مطالبا من أهالي مطروح ضرورة التوجه للمستشفى عند الشعور بأي أعراض دون تهاون أو تأخير يضر بمصلحة المريض.ووجه وكيل صحة مطروح للمواطنين بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي والإبلاغ عن أي حالة إصابة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للمخالطين.