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الأحد 15 نوفمبر 2020 الموافق 29 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

على مدار أسبوعين.. دورة للمحامين عن الأمن القومي بأكاديمية ناصر

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:46 ص
المحامين
المحامين
محمد جعفر
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تبدأ اليوم الأحد، 15 نوفمبر، الدورة الخامسة في الاستراتيجية والأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا لأعضاء نقابة المحامين، وذلك تحت رعاية نقيب المحامين رجائي عطية، وتستمر على مدار أسبوعين "مكثفة"، أيام؛ الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء، من الساعة الرابعة عصرًا حتى الثامنة مساءً.

وحرصت نقابة المحامين على توفير أتوبيسات خاصة لنقل المحامين من أمام مبنى النقابة العامة إلى مقر الأكاديمية.

وأكد المشرف على دورات أكاديمية ناصر العسكرية العليا المقدمة للمحامين ماجد حنا، على أهمية دورات التدريب بالأكاديمية العسكرية، وضرورة تنمية المهارات والقدرات الشخصية للمحامي، والتعرف على مجالات جديدة خاصة مجالات الاستراتيجية والأمن القومي، وإدارة الأزمات والتفاوض، وصناع القرار.

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