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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«الصليب والهلال الأحمر» يوجه نداء لتمويل الإغاثة في فيتنام

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:46 ص
الصليب والهلال الأحمر
الصليب والهلال الأحمر
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وجه الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، نداء طارئا للحصول على تمويل قيمته 3.9 مليون فرنك سويسري لتمويل جهود الإغاثة والإنعاش لما يقدر بحوالي 160 ألف شخص في فيتنام تضرروا بسبب الفيضانات والعواصف المتعاقبة، مؤكدا أن السكان في وسط فيتنام بحاجة إلى إغاثة فورية عاجلة ودعم عملية إعادة بناء طويلة.

وقال الاتحاد - في بيان اليوم الأحد - إن الملايين في فيتنام يستعدون لفيضانات خطيرة وانهيارات أرضية ولعاصفة جديدة هي الثالثة عشرة هذا العام والتي ينتظر أن تضرب المقاطعات المركزية المتضررة بشدة، مشيرا إلى أن إعصار"فامكو" تسبب في فيضانات شديدة في مانيلا وعبر الفلبين ومن المنتظر أن يضرب المناطق التي ضربتها بالفعل عواصف متتالية.

وأوضح الاتحاد أن أكثر من 400 ألف منزل كانت تضررت أو دمرت جراء سلسلة العواصف التي ضربت الأقاليم الوسطى خلال الأسابيع الـ6 الماضية حيث جرفت الطرق والجسور وتعطلت إمدادات الطاقة كما دمرت المحاصيل الغذائية المهمة مما ترك ما لا يقل عن 150 ألف شخص فى خطر مباشر بنقص الغذاء.

وقالت رئيسة جمعية الصليب الأحمر في فيتنام نجوين شوان ثو، إنه لم تكن هناك فترة راحة لأكثر من 8 ملايين شخص يعيشون في وسط فيتنام وذلك بسبب العواصف المتتالية، مشيرة إلى أنه في كل مرة يشرعون فيها في إعادة بناء حياتهم وسبل عيشهم يتعرضون لضربات من جراء عاصفة أخرى.

ونوهت إلى أن أكبر المخاوف هي على المسنين والفقراء إضافة إلى حوالي 400 ألف أسرة دمرت منازلها أو تضررت وتواجه حاليا العاصفة الأخيرة أثناء إقامتها في ملاجئ مؤقتة أو مزدحمة.

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