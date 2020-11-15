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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس متهم بترويج مخدر الهيروين في بدر

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:45 ص
حبس متهم
حبس متهم
داليا عبد الباسط
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر اليوم الأحد، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لحيازته كمية من مخدر الهيروين بمدينة بدر.

وأقر المتهم "م.ع" عاطل بحيازته كمية من مخدر الهيروين بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها بمدينة بدر.

تمكن رجال مباحث القاهرة، بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الهيروين.

كانت البداية أثناء تفقد رجال مباحث قسم شرطة بدر، برئاسة الرائد محمد عبدالمنعم، الحالة الأمنية بمحيط الدائرة تم الاشتباه في عاطل وباستيقافه وتفتيشه عثر بحوزته على فرد خرطوش وكمية من مخدر الهيروين.

بإخطار اللواء أشرف الجندي مدير أمن العاصمة، أمر بتحرير المحضر اللازم، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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