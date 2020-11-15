وزيرة البيئة: لن يكون هناك تنمية حقيقية دون مراعاة الأبعاد البيئية

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الاحتفالية التي أقامتها وزارة الدولة للإعلام للإعلان عن الفائزين من الشركات والمبادرات المجتمعية بجوائز المسابقة الخاصة بمبادرة تنمية التي كانت قد أطلقتها وزارة الدولة للإعلام في 21 سبتمبر الماضي، بالتزامن مع اليوم العالمي للسلام لتبني أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، والسفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والدكتورة منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد الأتربي، رئيس بنك مصر.ةأكدت فؤاد، أن مبادرة "تنمية" تهدف إلى إطلاق العنان لأفكار الشباب للإبداع والابتكار في مجال البيئة، مشيرة إلى أن الشباب طاقة لا يمكن الاستغناء عنها في العمل البيئي، حيث أنهم قادة المستقبل وهم الركيزة الأساسية للتنمية والتي نطمح أن نشعر بنتائجها على المدى القصير والمتوسط والطويل، موضحة أن المفهوم الصحيح لمصطلح التنمية المستدامة هو ترشيد استهلاك الموارد الطبيعيه حفاظا على حق الأجيال القادمة وتحقيق مستقبل افضل وأكثر استدامة للجميع.