إغلاق قرية «تل» الفلسطينية 3 أيام بسبب تفشي كورونا

قرر محافظ نابلس الفلسطينية إبراهيم رمضان إغلاق بلدة "تل"، جنوب غرب المحافظة، ثلاثة أيام مبدئيا؛ بسبب تزايد عدد الإصابات بفيروس "كورونا".وذكرت المحافظة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأحد - أنه بعد ثبوت إصابة 50 مواطنا بالفيروس في قرية "تل" تقرر إغلاقها؛ حتى تتمكن الطواقم المختصة من حصر الخارطة الوبائية.