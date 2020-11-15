حبس 9 متهمين لنشرهم أخبارا كاذبة والتحريض ضد الدولة

قررت جهات التحقيق حبس 9 متهمين 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية.وأسندت النيابة إلى المتهمين وهم كلا من: "أ. إ"، و"أ. أ"، و"ح. ع"، "أ. م"، و"م. ي"، و"ع. م"، و"أ. س"، و"ج. ز"، و"س. ص"، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.