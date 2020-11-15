مجلة بريطانية: «البحر الأحمر» ثانى أفضل وجهة للغوص فى العالم

حصلت مناطق الغوص بمدن محافظة البحر الأحمر السياحية على المركز الثاني كأفضل وجهة سياحية لرياضة الغوص في العالم للعام الجاري 2020، وذلك وفقًا لاستطلاع رأي أجرته مجلة "دايف" البريطانية، وذلك وفقا للتصويت الذي تجريه المجلة سنويًا على مدار العام لاختيار أفضل وجهات الغوص السياحية في العالم.حيث احتفظت البحر الأحمر بالمركز الثاني الذي حصلت عليه في 2019 في التصويت الذي تجريه مجلة دايف البريطانية سنويًا، وهي إحدى أشهر المجلات العالمية في مجال الغوص لمتابعيها، وذلك بمشاركة الآلاف من الغواصين حول العالم.ويحتوى البحر الأحمر، على قرابة 60 موقع غوص متنوعًا ومختلفًا حسب الكائنات الحية التى تعيش فيها وبعده عن الشاطئ وكذلك الشعاب المرجانية التى تنمو حوله، من بين تلك المواقع هناك 21 موقعًا لسفن غارقة، تجارية منها وحربية، أصبحت بعد ذلك مواقع غوص مميزة يقصدها السياح من كل الدول.وفى مدينة مرسى علم وتحديدًا بالقرب من شواطئ منطقة أبوغصون جنوب المدينة، يوجد موقع غطس شهير يسمى حطام أبوغصون، وهو لسفينة تجارية تسمى "حمادة" تعرضت للغرق بسبب شدة الرياح عام 1993، حيث يقصده عدد كبير جدا من سياح العالم للغطس حوله.