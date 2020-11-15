قطر تسجل 215 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، عن تسجيل 215 حالة جديدة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينها 157 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و58 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي.وأوضحت الوزارة أنه تم فحص 7575 حالة، خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1048828 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 2767 حالة.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 234 حالة حتى الآن، فيما سجلت 207 حالات شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 132784 حالة.