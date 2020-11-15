إصابات كورونا حول العالم تقترب من 54.5 مليون

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم يقترب من 54.5 مليون حتى صباح اليوم الأحد.وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 54.329.104 والوفيات 1.318.286.كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من الـ38 مليونا بإجمالي 37.871.375.وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب إفريقيا.كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.