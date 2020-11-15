492 إصابة جديدة بكورونا في فنزويلا

أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية اليوم الأحد، أنها سجلت 492 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بينها 60 حالة وافدة خلال الـ24 ساعة الماضية.ونقلت صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية، على موقعها الإلكتروني، عن بيان أصدرته الوزارة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد قد ارتفع إلى 96 ألفا و933 حالة، تعافى منها 91 ألفا و948 حالة، وأضافت أن هناك 4137 حالة نشطة في البلاد.