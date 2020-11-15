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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

41 ألف إصابة جديدة و447 وفاة بكورونا في الهند

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:40 ص
كورونا في الهند
كورونا في الهند
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أعلنت الهند، تسجيل 41 ألفا و100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس حتى الآن إلى 8 ملايين و814 ألفا و579 إصابة.

وأفادت البيانات الواردة من وزارة الصحة الهندية - حسبما نقلت قناة (إنديا تي في) الهندية - بأنه تم تسجيل 447 حالة وفاة جديدة من جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 129 ألفا و635 وفاة.

وأشارت البيانات إلى أن 42 ألفا و156 شخصا تعافوا من الإصابة بالفيروس على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس منذ بداية الجائحة وحتى الآن 8 ملايين و205 آلاف و728 شخصا.

فيما وصل عدد حالات الإصابة النشطة بالفيروس في الهند إلى 479 ألفا و216 حالة إصابة.

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