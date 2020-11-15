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مصر

556.9 مليون جنيه.. «التضامن» تبدأ صرف «كرامة» اليوم

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:35 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد، صرف مساعدات برنامج كرامة عن شهر نوفمبر ٢٠٢٠، للمستفيدين من البرنامج والذين يبلغ عددهم حوالي مليون و٢٣٩ ألف مستفيد بتكلفة تصل إلى ٥٥٦ مليونًا و٩٤٣ ألف جنيه ويستمر الصرف لهم اليوم وغدًا.

وشكلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم، مع تقديم كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا وإيلاء أهمية خاصة لحماية فئات المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

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