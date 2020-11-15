286 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 286 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية بينما تم الإبلاغ عن 288 حالة خطيرة.وذكرت الوزارة في بيانها الذي أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 2721 حالة بينما هناك 122 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.