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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

آلاف يحتجون على رئيس بيرو الجديد وحكومته المؤقتة تتمسك بموقفها

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 06:57 ص
مانويل ميرينو
مانويل ميرينو
وكالات
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خرج آلاف في مسيرات بشوارع بيرو مجددًا احتجاجًا على الرئيس مانويل ميرينو، في حين واصلت حكومته الانتقالية الدفاع عن الإقالة المفاجئة للرئيس السابق مارتن فيزكارا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس» احتشد محتجون في عدة ساحات بوسط العاصمة ليما، وبدأت المظاهرات بشكل سلمي عند الظهر لكنها شهدت توترًا مع حلول المساء.

وكان رئيس الوزراء انترو فلوريس-أراوز، أبلغ الصحفيين في وقت سابق، أن إطاحة الكونجرس بفيزكارا في مزاعم فساد كانت قانونية، مضيفًا أن ميرينو لا ينوي الاستجابة لمطالب المحتجين بالاستقالة.

وقال رئيس الوزراء: «كان هذا تغييرا دستوريا. ندعو الناس إلى تفهم ذلك، لا نريد أن ننزلق إلى الفوضى».

وأطيح بفيزكارا الذي يحظى بشعبية لدى الناخبين يوم الإثنين في محاكمة بالكونجرس؛ بسبب مزاعم حصوله على رشوة، وهي اتهامات ينفيها.

وأدى ميرينو، عضو حزب العمل الشعبي الذي ينتمي ليمين الوسط، والذي كان يرأس الكونجرس، اليمين الدستورية، يوم الخميس، ودعا إلى الهدوء.

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