بيت الشعر بالأقصر يفتتح المعرض الفنى «أحاديث الحياة»

بحضور رئيس جامعة الأقصر الدكتور محمد محجوب عزوز، افتتح بيت الشعر بالأقصر اليوم السبت الموافق ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٠، المعرض الفني «أحاديث الحياة» للشاعر الفنان أحمد علي، يضم المعرض خمسة وعشرين لوحة تصور مشاهد متنوعة من مفردات الحياة العامة في مصر.ويأتي المعرض مصاحبًا لأيام الأقصر الشعرية التي يقيمها بيت الشعر بمناسبة مرور خمس سنوات على إنشائه، بمشاركة عدد اثني عشر من الشعراء والشاعرات من مختلف محافظات مصر، والتي تبدأ من يوم السبت ١٤ نوفمبر حتى يوم الإثنين الموافق ١٦ نوفمبر.بعد افتتاح المعرض الفني «أحاديث الحياة» تحدث الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر مرحبًا برئيس جامعة الأقصر وبالحضور من الشعراء ومن طلاب جامعة الأقصر، متمنيًا دوام التواصل بين بيت الشعر والجامعة لما يعلقه المجتمع من آمال على الجامعة بكوادرها وطلابها، فهم أبناء المستقبل وبيت الشعر يحرص دائمًا على التعاون بين المؤسسات الثقافية ليس فقط في الأقصر وإنما في كل ربوع مصر، مذكرًا بالأهداف السامية لمبادرة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمّد القاسمي حاكم الشارقة بإنشاء بيوت الشعر العربية لتكون منارات للفكر والإبداع والثقافة الرصينة ولتحفظ لفن الشعر بهاءه وجماله وتؤكد صدارته للمشهد الإبداعي العربي.تحدث بعدها رئيس جامعة الأقصر، الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، معربًا عن سعادته بأنشطة بيت الشعر بالأقصر، ومبديًا حرصه الشديد أن يكون هناك جسر من التواصل بين المجتمع والجامعة، مثمنًا عطاءات بيت الشعر بالأقصر وإسهامات الرائعة في رفد الثقافة ونشر قيم التنوير والتسامح في المجتمع، بعدها تم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الأقصر وبيت الشعر بالأقصر وتكريم بيت الشعر لسعادة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة.وفي الجزء الثاني من الليلة، كان الجمهور على موعد مع الأمسية الشعرية التي قدمها الشاعر النوبي عبد الراضي، بدأت الأمسية الشعرية بالشاعر أحمد جمال مدني والذي قرأ من شعره:كَمَا تَرَاءَى لِمَعْنًى مَا وَشَاعِرِهِقَدْ طَارَ عُشٌّ إلَى أَحْضَانِ طَائِرِهِلَمَّا بَدَا الوَصْلُ هَذِي الأرْضُ قَدْ طُوِيَتْوَحَنَّ دَرْبٌ إلى أَقْدَامِ عَابِرِهِفي أُفْقِ مَعْنَاهُ شَافَ الأرْضَ وَاسِعَةًواشْتَاقَ بَيْتٌ إلى لُقْيَا مُسَافِرِهِوَقَالَ للوَرْدِ: كُنْ في كَفِّ عَاشِقَةٍبَكَتْ حبيبًا مَحَاهَا مِنْ دفاتِرِهِأغفَتْ تُغَنِّي اسْمَهُ، والشَّوْقُ في يَدِهَاجَمْرٌ، ومَا خَطَرَتْ يَوْمًا بِخَاطِرِهِثم تلاه الشاعر حسين سعيد الذي قرأ من شعره:هُنا الآنألقِي بنَفْسِيفي ظِلِّ (آية) روحيكي يعرفَ الأهلُكيف تناثرَ ماءُ القصيدة فيَّوكيف تناثرتُ في فمِها،صدِّقونيَأملأ ذاتي بما قالتْ البنتُ عنِّيوأحنو على خنجر بين جنبييَّأوْدَتْ به في فؤادي بِلا أيِّ شيءٍبِلا أيِّ شيءٍأصدِّقُ أنَّ السماءَ البعيدةَ تلكتحِنُّ إليَّوأهذي ككُلِّ المجانينلو قالت البنتُ: أنت حبيبيبلا أيِّ شيءٍإلى أن يليقَ بمثليهذا السقوطُ على أوج ضحِكَتِهاحيث هِمْتُوآيةُ محْضُ الجنونِ برأسيوآية كلُّ الذين استباحوا دميوعفوتُ!ثم تلته الشاعرة كريمة ثابت والتي قرأت من شعرها:هذا الكون الذي ينهش أرواحنابمخالبهلا يليق به الشعر !لا تألفه الموسيقى !إنه فيلم رعب ينتهي بالشهقة الأخيرةوقتها يسدل الستاروتحتفي المقبرة !واختتمت الأمسية الشعرية بالشاعر مبارك سيد أحمد والذي قرأ من شعره:لَا جُرْحَ بِي إلّا بُكَاءُ حَبِيبَةٍمَا صَدَّقَتنِي حِينَ قُلْتُ: وَدَاعَاكَفْكفتُ أَدمُعَهَا، كَأيَّةِ قَاتِلٍيَمْشِي وَرَا نَعشِ القَتِيلِ خِدَاعَا !مَا كَانَ حَقِّي الإنهِيَارُ، وَلَيْسَ لِيألَّا أَظَلَّ لِيَومِنَا أتَدَاعَى !يَا لَيتَهَا تَدرِي بِأَنِّيَ بَعدَهَاأَوْرَاقُ أَغصَانٍ تَجِفُّ تِبَاعَا !تَشْكُو لِمَنْ يَا ابْنَ الْأَعِزَّةِ خَافِقًاكَفَّاهُ ضيَّعَتَاكَ مِنكَ ؟... وَضَاعَا !كما تخلل الأمسية فقرة فنية قدمها الفنان عبدالله جوهر.