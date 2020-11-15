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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 07:45 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
وكالات
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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، إن البر الرئيسي سجل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، نزولا من 18 حالة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة، في بيان، أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج، وذكرت أيضا أنها سجلت ست حالات إصابة جديدة بلا أعراض نزولا من 10 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 86338 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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