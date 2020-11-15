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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بنين تنتظر عودة 26 قطعة فنية تعهدت فرنسا بردها

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 06:15 ص
قطعة فنية
قطعة فنية
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يستعد المتحف الدولي للذاكرة والعبودية في مدينة (عويضة) في جمهورية بنين لاستعادة 26 قطعة فنية تعهدت فرنسا بإعادتها.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، تعانى قلعة "عويضة" القديمة فى جنوب بنين من حالة من الفوضى والإهمال، حيث تحيط أكوام من الأنقاض بالمبنى المهيب ذي الدرج المزدوج الذى جرى بناؤه فى بداية القرن الثامن عشر.

وأوضح ىعبد الله واد، أمين المتحف الدولى للذاكرة والعبودية، أن موقع هذا المجمع الفني - الذي عبره عشرات الآلاف من العبيد قبل ترحيلهم إلى الأمريكتين - يجب تجديده، لا سيما منزل الحاكم الذى شيد بجواره.

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