النيابة تخلى سبيل مروان محسن

قررت النيابة العامة إخلاء سبيل لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي مروان محسن، من سرايا النيابة، في اتهامه بإصابة مواطن صدمه بسيارته أثناء قيادة الأخير دراجته بشارع ثروت بالجيزة.وطالبت النيابة المباحث باستكمال باقي التحريات في الواقعة، وذلك بعد انتقال ضباط القسم إلى المستشفى، للاستماع إلى أقوال المصاب، وتم التأكد من استقرار حالته الصحية، بعد الاستماع إلى أقواله.وقال مروان محسن، أمام نيابة الجيزة، إنه أثناء سيره بسيارته قادما من النادي في طريقه إلى منزلة، فوجئ بالموظف المصاب يقطع طريقه بالشارع أمام كلية فنون التطبيقية بشارع ثروت، وحاول تفاديه إلا أنه حدث التصادم، ما أسفر عن إصابته.وأضاف أنه نزل من سيارته وحاول إسعاف المصاب ونقله إلى أقرب مستشفى، إلا أنه فوجي بحضور ضباط شرطة والتحفظ عليه وتحرير محضر بالواقعة.وفي وقت سابق، ألقت أجهزة الأمن في الجيزة، القبض على مروان محسن، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، بعد إصابته موظفًا في حادث تصادم بشارع ثروت.وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه أثناء مرور اللاعب بسيارته أمام كلية الفنون التطبيقية فى شارع ثروت اصطدم بموظف بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، 51 عامًا، يقود دراجة هوائية، ما نتج عنه إصابته وحدوث إصابة الأخير.وتلقى قسم شرطة الجيزة بلاغًا من رواد شارع ثروت يفيد بوقوع حادث تصادم ومصاب، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى مكان الواقعة.وكشف الفحص والتحري أن مرتكب الحادث مروان محسن، لاعب النادى الأهلي، أثناء قيادته سيارته المرسيدس اصطدم بموظف بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني 51 عاما، يقود دراجة نارية، ما أدى لإصابته بكدمات وسحجات مختلفة.وتحفظت القوات على اللاعب وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.