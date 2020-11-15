محكمة أمريكية ترفض خطة ترامب للحد من برنامج المهاجرين الشباب

أصدر قاض اتحادي أمريكي حكما ضد جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب للحد بشدة من برنامج يوفرالحماية للأشخاص الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة وهم قُصًر.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، يُقدر أن البرنامج يوفر الإغاثة لمئات الآلاف من الأشخاص في الولايات المتحدة، دون تحديد طريق للحصول على الجنسية، شريطة أن يظلوا ملتزمين بالقانون.ويبقى قرار السبت على البرنامج الذي يعود إلى عهد أوباما ويُعرف باسم (داكا)- تأجيل العمل للقادمين من الأطفال - والذي تم سنه في عام 2012 لحماية المهاجرين غير الشرعيين أو غير القانونيين الذين قدموا إلى البلاد وهم أطفال، وهي مجموعة تعرف باسم "الحالمون".