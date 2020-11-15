وزير الدفاع الأمريكى للجنود: حان وقت العودة للوطن

أبدى وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة الجديد، كريستوفر ميلر، عزمه تسريع سحب القوات الأمريكية من أفغانستان والشرق الأوسط قائلا: "حان وقت العودة إلى الوطن".وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قال ميلر: "جميع الحروب يجب أن تنتهي"، وذلك في أول رسالة له للقوات المسلحة الأمريكية منذ أن عينه الرئيس دونالد ترامب الإثنين وزيرا للدفاع بالوكالة.وأكد أن الولايات المتحدة مصممة على دحر تنظيم القاعدة بعد 19 عاما على هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، وأنها "على شفير إلحاق الهزيمة" بالتنظيم.وكتب في رسالة لوزارة الدفاع: "كثيرون تعبوا من الحرب، وأنا واحد منهم".وأضاف "لكنها المرحلة الحاسمة التي نحوّل فيها جهودنا من دور قيادي إلى دور داعم".وتابع: "إنهاء الحروب يتطلب تنازلات وشراكة. واجهنا التحدي. وبذلنا كل ما بوسعنا. الآن حان وقت العودة إلى الوطن".ولم يذكر ميلر بالتحديد مواقع انتشار الجنود، لكن الإشارة إلى القاعدة تلمح على ما يبدو إلى أفغانستان والعراق، حيث أرسلت الولايات المتحدة قوات في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.