المكسيك تتجاوز المليون إصابة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في المكسيك تسجيل أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، وما يقرب من 100 ألف حالة وفاة مؤكدة، وربما يكون العدد أكبر من ذلك بكثير، وفقا للمسؤولين.وقال المدير العام للصحة ريكاردو كورتيس ألكالا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إن عدد الحالات المؤكدة وصل إلى مليون و3 آلاف و253 حالة، مع 98 الفا و259 حالة وفاة على الأقل بكوفيد - 19، ومر حوالى 37 أسبوعا منذ الاعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في المكسيك.