جريميو يفوز برباعية على سيارا فى الدورى البرازيلى

سجل أربعة لاعبين مختلفين ليفوز جريميو 4-2 على سيارا في بورتو أليجري بدوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة القدم.وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" هز جان بيير وبيبي الشباك ليتقدم جريميو 2-صفر بعد 33 دقيقة، ورغم أن كيلفن قلص الفارق لفريق سيارا بتسديدة أبدلت اتجاهها، فقد أعاد دييجو سوزا الفارق إلى هدفين سريعا قبل الاستراحة.وجعل دييجو تشورين النتيجة 4-1 بضربة رأس في الدقيقة 70، ثم سجل تياجو باجنوسات هدف سيارا الثاني قرب النهاية.وأصبح جريميو في المركز السادس بالدوري وبفارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدر. وتفصل سبع نقاط بين أول ثمانية فرق.ويقبع سيارا في المركز 13 في جدول الترتيب المكون من 20 فريقا.