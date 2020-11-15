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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفينة إنسانية تنقل 255 مهاجرًا إلى جزيرة صقلية الإيطالية

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 03:10 ص
سفينة
سفينة
وكالات
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وصلت السفينة الإنسانية الإسبانية «أوبن آرمز» إلى جزيرة صقلية الإيطالية، حيث سلمت السلطات 255 مهاجرًا أنقذتهم الأسبوع الماضي في البحر، وفق ما أفادت المنظمة غير الحكومية على «تويتر».

وحسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس»، أوضحت المنظمة الإنسانية، أن 184 راشدًا و71 قاصرًا دون مرافقين، ينحدرون من 20 دولة إفريقية، نُقلوا إلى سفينتين إيطاليتين، حيث سيخضعون لحجر صحي لضمان عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأنقذت سفينة «أوبن آرمز» هؤلاء المهاجرين من قوارب منكوبة في البحر يومي الثلاثاء والأربعاء، مع ذلك لقي خمسة مهاجرين آخرين على الأقل مصرعهم عندما انقلب مركبهم المكتظ قبالة سواحل ليبيا، وفق المنظمة.

وتوفي رضيع يبلغ ستة أشهر رغم جهود الفريق الطبي على ظهر السفينة الإنسانية.

وسجل هذا العام ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المهاجرين الساعين إلى بلوغ أوروبا في قوارب غير صالحة للإبحار ينطلق أغلبها من ليبيا وتونس.

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