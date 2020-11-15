أرمينيا.. قوات الأمن تزعم إحباط محاولة لاغتيال رئيس الوزراء

زعمت قوات الأمن الأرمينية أنها أحبطت مؤامرة لاغتيال رئيس الوزراء نيكول باشينيان.وأفادت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أن جهاز الأمن القومي في يريفان زعم أنه تم إلقاء القبض على مجموعة غير محددة وضبط مخبأ للأسلحة تحت الأرض.ووفقا للتقرير، خططت الجماعة لهجوم على باشينيان و"الاستيلاء بعد ذلك على الحكم".وذكر التقرير أن المتآمرين المزعومين لم يوافقوا على السياسة الداخلية والخارجية لرئيس الوزراء. ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.ووافق باشينيان الأسبوع الماضي على اتفاق سلام مع أذربيجان وروسيا ذات النفوذ الإقليمي بعد أن فقدت القوات الأرمينية السيطرة على بلدة شوشي ذات الأهمية الاستراتيجية - والمعروفة باسم شوشا في أذربيجان - واعترفت أذربيجان بإسقاط مروحية روسية، مما أسفر عن مقتل اثنين من طاقمها.وتعرض الاتفاق لمقاومة شديدة في أرمينيا لأنه يعني أن أرمينيا تفقد السيطرة رسميا على عدة أجزاء من منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها.منهية معركة استمرت ستة أسابيع بين أذربيجان وأرمينيا قُتل خلالها أكثر من 1000 شخص.ووقعت اشتباكات متكررة مع الشرطة الأسبوع الماضي حيث خرج المتظاهرون إلى شوارع العاصمة الأرمينية، واصفين نيكول بالخائن وطالبوا بإسقاطه.