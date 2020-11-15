رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 15 نوفمبر 2020 الموافق 29 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أرمينيا.. قوات الأمن تزعم إحباط محاولة لاغتيال رئيس الوزراء

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 05:01 ص
نيكول باشينيان
نيكول باشينيان
وكالات
طباعة
زعمت قوات الأمن الأرمينية أنها أحبطت مؤامرة لاغتيال رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أن جهاز الأمن القومي في يريفان زعم أنه تم إلقاء القبض على مجموعة غير محددة وضبط مخبأ للأسلحة تحت الأرض.

ووفقا للتقرير، خططت الجماعة لهجوم على باشينيان و"الاستيلاء بعد ذلك على الحكم".

وذكر التقرير أن المتآمرين المزعومين لم يوافقوا على السياسة الداخلية والخارجية لرئيس الوزراء. ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ووافق باشينيان الأسبوع الماضي على اتفاق سلام مع أذربيجان وروسيا ذات النفوذ الإقليمي بعد أن فقدت القوات الأرمينية السيطرة على بلدة شوشي ذات الأهمية الاستراتيجية - والمعروفة باسم شوشا في أذربيجان - واعترفت أذربيجان بإسقاط مروحية روسية، مما أسفر عن مقتل اثنين من طاقمها.

وتعرض الاتفاق لمقاومة شديدة في أرمينيا لأنه يعني أن أرمينيا تفقد السيطرة رسميا على عدة أجزاء من منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها.

منهية معركة استمرت ستة أسابيع بين أذربيجان وأرمينيا قُتل خلالها أكثر من 1000 شخص.

ووقعت اشتباكات متكررة مع الشرطة الأسبوع الماضي حيث خرج المتظاهرون إلى شوارع العاصمة الأرمينية، واصفين نيكول بالخائن وطالبوا بإسقاطه.

موضوعات متعلقة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف إسماعيل

وزيرة الصحة تكلف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بمتابعة حالة صلاح

رابط نتيجة معادلة الدبلومات الفنية التجارية 2020

إخلاء سبيل «جو هانى» المتهم بالإساءة للرسول فى الإسماعيلية

الصور

image description

عباقرة مصر.. «الدستور» تحاور طلاب مدرسة الضبعة النووية

image description

بيطري أسيوط: ضبط 2 طن و289 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك

image description

كشف سقارة الأثري

image description

محافظ أسيوط يضع خطة لتعزيز آلية تحصيل الإيرادات وتنمية الموارد

image description

جامعة أسيوط تؤكد إصابة حالة واحدة بكورونا منذ بدء الدراسة

الأكثر قراءة

القبض على اللاعب مروان محسن بالجيزة

النيابة تخلى سبيل مروان محسن

تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف إسماعيل

إخلاء سبيل «جو هانى» المتهم بالإساءة للرسول فى الإسماعيلية

إنفوجراف

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

image description

5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا (انفوجراف)

image description

«كورونا يثأر للجميلات».. وفاة سفاح النساء (انفوجراف)

نجم الساعة

«الآثار»: 100 تابوت مغلق و40 تمثالا لمعبودات ضمن «كشف سقارة الضخم»

منوعات

«راموس» يتربع على عرش أوروبا الكروى بإنجاز فريد

رونالدو يخيب آمال الجماهير البرتغالية

جريميو يفوز برباعية على سيارا فى الدورى البرازيلى

المكسيك تفوز على كوريا الجنوبية وديا

أيام زمان

«عاوزك تعرفني بيها».. طرائف من حياة نجيب الريحاني

«عرفات وبومدين» نهايات غامضة لرؤساء عرب

سر غضب فطين عبد الوهاب من لبنى عبد العزيز أثناء تصوير «عروس النيل»

كواليس معركة الرقابة والأزهر ضد الأبنودي وعبد الحليم بسبب أغنية «المسيح»

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل مات الظواهرى فى الدوحة؟
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد قطة العدوى.. العالم الجليل
المزيد

الثقافة

اليوم.. شعبة الإنشاد الدينى تحيى حفل مرائح نبوية وصوفية بالسحيمى

منشورات تكوين تطرح رواية «قسم المحكومين» بالعربية

اليوم.. افتتاح معرض «ارسم بلدك» بجاليرى لمسات

صدور رواية «الحياة بعينٍ ثالثة» للشاعر عادل خزام