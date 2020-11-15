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القبض على اللاعب مروان محسن بالجيزة

حوادث

القبض على اللاعب مروان محسن بالجيزة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 03:22 ص
مروان محسن
مروان محسن
ندى حمدي
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ألقت أجهزة الأمن في الجيزة، القبض على مروان محسن، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، بعد إصابته موظفًا في حادث تصادم بشارع ثروت.

تفاصيل القبض على اللاعب مروان محسن بالجيزة


وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه أثناء مرور اللاعب بسيارته أمام كلية الفنون التطبيقية فى شارع ثروت اصطدم بموظف بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، 51 عامًا، يقود دراجة هوائية، ما نتج عنه إصابته وحدوث إصابة الأخير.

وتلقى قسم شرطة الجيزة بلاغًا من رواد شارع ثروت يفيد بوقوع حادث تصادم ومصاب، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى مكان الواقعة.

وكشف الفحص والتحري أن مرتكب الحادث مروان محسن، لاعب النادى الأهلي، أثناء قيادته سيارته المرسيدس اصطدم بموظف بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني 51 عاما، يقود دراجة نارية، ما أدى لإصابته بكدمات وسحجات مختلفة.

وتحفظت القوات على اللاعب وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.

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