زلزال بقوة 5.0 درجات يضرب قبالة سواحل اليابان

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن زلزالا بقوة 5.0 درجات ضرب قبالة سواحل اليابان.وأفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، بأن الزلزال وقع بعمق 108.7 كيلومترات بالقرب من مجموعة جزر ريوكيو، مشيرة إلى أنه لم يتم الحصول على معلومات حول الضحايا المحتملين وحجم الدمار الذي تسبب به الزلزال حتى الآن.