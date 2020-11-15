رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 15 نوفمبر 2020 الموافق 29 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل أو فقدان 8 أشخاص جراء انهيار طينى بسبب عاصفة إيوتا فى جواتيمالا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 04:10 ص
انهيار طيني
انهيار طيني
وكالات
طباعة
أعلنت سلطات جواتيمالا عن "مقتل أو فقدان" 8 مواطنين جراء انهيار طيني، في ظل تقدم العاصفة الاستوائية "إيوتا" في أمريكا الوسطى.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" من المتوقع أن تشتد العاصفة "إيوتا"، لتصبح إعصارا أو أقل منه بقليل عندما تضرب منطقة ميسكيتو كوست في نيكاراغوا وهندوراس يوم الاثنين المقبل، رغم أن أمريكا الوسطى تتعافى من الدمار الذي ألحقه بها إعصار "إيتا" قبل أسبوعين.

وتسبب "إيتا" في فيضانات وانهيارات طينية أودت بحياة العشرات، في جزء شاسع من الأراضي الممتدة من بنما إلى جنوب المكسيك.

موضوعات متعلقة

اطمئنوا.. حالة صلاح الصحية مطمئنة جدًا.. ورئيس «علمية كورونا»: يتعافى سريعًا

الدفعة الرابعة.. آخر أخبار وزارة القوى العاملة عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

الإعلان الـ 14.. أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2020

تفاصيل موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة 2020 وعدد مستحقي الدعم

الصور

image description

عباقرة مصر.. «الدستور» تحاور طلاب مدرسة الضبعة النووية

image description

بيطري أسيوط: ضبط 2 طن و289 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك

image description

كشف سقارة الأثري

image description

محافظ أسيوط يضع خطة لتعزيز آلية تحصيل الإيرادات وتنمية الموارد

image description

جامعة أسيوط تؤكد إصابة حالة واحدة بكورونا منذ بدء الدراسة

الأكثر قراءة

القبض على اللاعب مروان محسن بالجيزة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف إسماعيل

إخلاء سبيل «جو هانى» المتهم بالإساءة للرسول فى الإسماعيلية

إخلاء سبيل الفتاة المتهمة بازدراء الدين المسيحى

إنفوجراف

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

image description

5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا (انفوجراف)

image description

«كورونا يثأر للجميلات».. وفاة سفاح النساء (انفوجراف)

نجم الساعة

«الآثار»: 100 تابوت مغلق و40 تمثالا لمعبودات ضمن «كشف سقارة الضخم»

منوعات

«راموس» يتربع على عرش أوروبا الكروى بإنجاز فريد

رونالدو يخيب آمال الجماهير البرتغالية

جريميو يفوز برباعية على سيارا فى الدورى البرازيلى

المكسيك تفوز على كوريا الجنوبية وديا

أيام زمان

«عاوزك تعرفني بيها».. طرائف من حياة نجيب الريحاني

«عرفات وبومدين» نهايات غامضة لرؤساء عرب

سر غضب فطين عبد الوهاب من لبنى عبد العزيز أثناء تصوير «عروس النيل»

كواليس معركة الرقابة والأزهر ضد الأبنودي وعبد الحليم بسبب أغنية «المسيح»

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل مات الظواهرى فى الدوحة؟
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد قطة العدوى.. العالم الجليل
المزيد

الثقافة

منشورات تكوين تطرح رواية «قسم المحكومين» بالعربية

اليوم.. افتتاح معرض «ارسم بلدك» بجاليرى لمسات

صدور رواية «الحياة بعينٍ ثالثة» للشاعر عادل خزام

اليوم.. إبراهيم عيسى يوقع روايته «كل الشهور يوليو»