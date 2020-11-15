ترامب: هناك أدلة مقنعة تثبت وجود تزوير واسع يخص نتائج التصويت

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن ثمة أدلة مقنعة تثبت حصول تزوير واسع في فرز الأصوات ضمن الانتخابات الرئاسية في عدد من الولايات بينها ميشيجان وبنسلفانيا وجورجيا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال ترامب: "هناك أدلة مقنعة على تزوير واسع النطاق يخص نتائج التصويت وتثبت بشكل قاطع أن مراقبينا ومتابعينا الانتخابيين الجمهوريين لم يسمح لهم بحضور غرف فرز الأصوات".وشدد ترامب على أن هذا "التزوير" حصل في "ميشيجان وبنسلفانيا وجورجيا وولايات أخرى"، مشيرا إلى أن هذا الأمر "غير دستوري".كما دعا إلى وقف إعادة فرز الأصوات يدويا في ولاية جورجيا قبل التأكد من صحة التوقيعات في بطاقات الاقتراع، وحث عدة مرات عبر حسابه على "عدم تمكين الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين من سرقة الانتخابات".ووضعت إدارة "تويتر" على هذه التغريدات علامة تقول إن "هذا الادعاء حول تزوير الانتخابات موضع جدال".وتشير المعطيات الحالية التي نشرتها وسائل الإعلام والمراكز المعنية بمتابعة الانتخابات الأمريكية إلى انتصار واضح للمرشح الديمقراطي، جو بايدن، الذي حصل حتى الآن على 306 من أصوات مندوبي المجمع الانتخابي المكون من 538 عضوا، بينما حصد ترامب، حسب التوقعات، دعم 232 منهم فقط، لكن النتائج الرسمية للسباق لم تعلن بعد.وأكد ترامب مرارا أنه لا ينوي الاعتراف بهزيمته قبل ضمان "فرز عادل" للأصوات، وقدم فريقه دعاوى قضائية في عدد من الولايات المحورية بينها بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا وويسكونسن وأريزونا.