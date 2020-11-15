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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح: 400 ألف جنيه للفرق المشاركة بالدورى الممتاز ب

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 02:34 ص
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
ياسمين شعيب
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أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على تقديم كافة الدعم المادى والمعنوى للرياضة بالمحافظة حتى تحتل الفرق الرياضية مكانتها بين الأندية المصرية، خاصة مع مشاركة 3 فرق من مطروح بالدورى الممتاز ب بعد صعود نادى الجزيرة بجانب فريقى الحمام والرجاء.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ برؤساء أندية فرق مطروح بالدورى الممتاز ب وهم " نور رسلان رئيس نادى الحمام، وسعد أبوصندوق رئيس نادى الرجاء، وحمدى حفيظ رئيس نادى الجزيرة".

وصدق محافظ مطروح على دعم 400 ألف جنيه للفرق الثلاث بواقع 100 ألف جنيه لنادى الحمام، و100 ألف جنيه لنادى الرجاء، بالإضافة الى 200 ألف جنيه دعم لنادى الجزيرة لاستكمال مسيرته بالدورى الممتاز ب بعد الصعود المشرف هذا الموسم.

وأشار محافظ مطروح إلى استمرار الدعم مع تحقيق النتائج والحفاظ على المستوى خلال مسيرة الدورى التى ستبدأ فى 25 نوفمبر الجارى، وأهمية استغلال إمكانيات الأندية فى تحقيق زيادة مواردها الاقتصادية، متمنيا لهم التوفيق وتحقيق أفضل النتائج فى الدورى الممتاز ب لكرة القدم الموسم القادم.
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح

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