ماسح أحذية يضرب المثل فى الرفق بالحيوان بوسط البلد

اعتاد المارة على وجوده بشكل شبه يومي بشارع طلعت حرب بوسط البلد، والبعض يعرفه والبعض الآخر ربما لا يعرفه، لكن بالتأكيد تعرفه كافة قطط المنطقة، بل وتنتظر مجيء "أبو جاد" الرجل الخمسيني، ويعمل ماسح أحذية، لتلتف حوله وتستأنس به ويستأنس، بها ضاربا المثل في الرحمة والعطف بالحيوان.أعرب "أبو جاد" عن سعادته بوصف البعض له بـ"صديق القطط"، حيث يقول لـ"الدستور": "اعتدت على العطف على الحيوانات، ولا أطيق أن أرى أيًا منهم جائعًا دون تقديم شيء له يسد به رمقه، فهم يعانون مثلنا ويشعرون بكل شيء، معبرا: "دي روح زيها زي البني آدم لكن متقدرش تقول أنا جعانة أو تعبانة زينا".ويضيف: "إنهم ينتظرون قدومى صباح كل يوم لأقدم لهم الطعام في علب الورنيش الفارغة"، مستنكرًا على الأشخاص الذين يكرهون الحيوانات ويؤذونهم بهذا التصرف.وتابع: "لا تحبهم دعهم وشأنهم لا تؤذيهم لأنهم ضعفاء لا يقدرون على الدفاع عن أنفسهم، والأمر ليس بهيِّن فامرأة دخلت النار في قطة فقط لأنها حبستها".