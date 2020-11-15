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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تسجل 1364 وفاة جديدة بكورونا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 07:23 ص
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
وكالات
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أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بتسجيلها 181801 إصابة و1364 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وذكرت المراكز الأمريكية، في إحصائية يومية تعكس الوضع حتى 16:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة مقارنة بتقريرها في اليوم السابق، أن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى 10690665 بزيادة 181801 حالة.

وأضافت أن عدد الوفيات جراء عدوى فيروس كورونا "COVID-19" زاد إلى 243580 حالة بعد أن أودى المرض بحياة 1364 شخصا.

من جانبها، تفيد جامعة "جونز هوبكينز" المعنية بمتابعة سير الجائحة في البلاد، بأن عدد الإصابات وصل حتى الآن إلى 10854051، بينها 245249 وفاة.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

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