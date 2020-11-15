قاض فيدرالى: تعليق وولف لبرنامج «الحالمون» باطل

أعلن قاض فيدرالي في مدينة نيويورك، أن تعيين تشاد وولف وزيرا للداخلية بالإنابة لم يكن قانونيا، وبالتالي فإن تعليقه لبرنامج "الحالمون" الخاص بحماية فئة من المهاجرين يعد باطلا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أوضح القاضي أن تعيين تشاد وولف "لم يكن قانونيا"، معتبرا أن ذلك "يبطل قراره بتعليق برنامج حماية المهاجرين الأطفال" الذين تم إحضارهم إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.