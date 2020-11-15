وفاة مخترع بخاخ العطور عن عمر 102 عام

توفى المخترع والرياضي الأولمبي السلوفيني، بيتر فلوريانتشيتش، السبت، عن عمر يناهز 102 عام، وهو صاحب مئات الاختراعات.وحصل فلوريانتشيتش على براءة لأكثر من 400 اختراع خلال حياته، أصبحت 43 منها منتجات صناعية، من بينها بخاخة رذاذ زجاجات العطور التي لا تزال تستخدم حتى اليوم.ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأحد، فقد أعلنت بوابة "سيول دوت نت" الإخبارية السلوفينية وفاة فلوريانتشيتش، نقلا عن السلطات البلدية في مسقط رأسه في بليد، نحو 50 كيلومترا شمال ليوبليانا.وأعرب الرئيس السلوفيني، بوروت باهور، على موقع "تويتر"، عن تعازيه للأسرة، مشيرًا إلى أن هناك خططا جارية لتكريم الدولة لفلوريانتشيتش.جدير بالذكر أن فلوريانتشيتش تظاهر وزيف وفاته خلال الحرب العالمية الثانية للهرب من الغزاة الألمان آنذاك.