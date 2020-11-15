عدد مصابى كورونا فى المغرب يتجاوز 288 ألف شخص

قالت وزارة الصحة المغربية، إنه تم تسجيل ما لا يقل عن 5875 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، في المملكة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأضافت، الوزارة أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في المغرب، بلغ 288211 حالة.ومنذ 2 مارس، عندما تم تسجيل أول حالة إصابة في المملكة، توفي 4697 شخصًا بسبب مرض كوفيد-19، وتعافى 234904 من المصابين بالمرض.وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم علاج 5744 شخصا في المغرب من المرض، وتوفي بسببه 66 مريضا.ووفقًا لوزارة الصحة المغربية، لا يزال متوسط ​​معدل الوفيات في البلاد عند مستوى منخفض نسبيا - أقل من 2%. منذ بداية أغسطس، وفي ذات الوقت، ارتفعت معدلات الإصابة اليومية ومعدلات الوفيات في المغرب بسبب كوفيد-19 بشكل كبير.