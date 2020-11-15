الشرطة الفرنسية تحقق فى ملابسات حفل أقيم بحضور 400 شخص

تحقق الشرطة الفرنسية في ملابسات إقامة حفل بشكل غير قانوني بالقرب من باريس شارك فيه ما يصل إلى 400 شخص رغم قواعد العزل العام لمواجهة "كوفيد-19" والتي تحظر التجمعات الخاصة الكبيرة.ووفق ما نقلت وكالة رويترز، اليوم الأحد، فإن إدارة شرطة باريس أعلنت السبت عن أنها فتحت تحقيقا لتحديد هوية المسؤولين عن تنظيم الحفل الذي أقيم في منزل فخم.وقالت الشرطة إن بعض الحاضرين قذفوهم بالزجاجات أثناء فض الحفل، وأضافت أنها اكتشفت إصابة واحد على الأقل ممن حضروا الحفل بكوفيد-19 وحثت الآخرين على إجراء فحوص للكشف عن مدى إصابتهم بالمرض.وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الأسبوع الماضي إن الشرطة ستكثف عمليات التفتيش للتأكد من التزام الناس بالقواعد الصارمة للعزل العام في البلاد، في ضوء مؤشرات على عدم اتباعها مثلما حدث في الإغلاق الأول الذي فرض في مارس.وقال مصدر حكومي لرويترز في وقت سابق هذا الشهر إن السلطات رصدت أدلة في باريس على إقامة "حفلات سرية وحفلات رقص صاخبة وحفلات عشاء خاصة".