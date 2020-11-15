قراصنة يختطفون 14 بحارًا صينيًا على متن سفينة فى خليج غينيا

أختطف قراصنة 14 رهينة في خليج غينيا من سفينة "ZHEN HUA 7"، المخصصة لنقل البضائع الثقيلة، أثناء إبحارها تحت علم ليبيريا.وقال موقع Dryad Global، المختص في شؤون الأمن والسلامة البحرية اليوم السبت، إن القراصنة هاجموا السفينة في يوم 13 نوفمبر وهي على بعد 78 ميلا بحريا شمال غرب ساو تومي، عاصمة دولة جزيرة ساو تومي وبرينسيبي الأفريقية.وتمكن القراصنة من الصعود على السفينة، واختطاف 14 شخصا من أعضاء الطاقم المؤلف من 27 شخصا، حسب ما نقلت وكالة تاس الروسية، صباح اليوم الأحد عن الموقع.وأضاف الموقع، أن كل البحارة المختطفين، يحملون الجنسية الصينية، وأشار إلى أن السفينة، المملوكة لشركة مقرها شنغهاي، تبحر حاليا إلى ميناء ساو تومي، برفقة سفينة حربية إيطالية.ويعد خليج غينيا من أكثر مناطق العالم تعرضا لهجمات القراصنة، حيث احتجز عشرات البحارة كرهائن على يد القراصنة منذ بداية العام الجاري، ما يشكل 95% من الأشخاص المخطوفين في البحار عبر العالم، وفقا لمعطيات المكتب البحري الدولي.