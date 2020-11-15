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اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر.. سعر عيار 21 الأحد 15-11-2020

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 07:48 ص
الذهب فى مصر
الذهب فى مصر
منة سالم
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يقدم موقع «الدستور» أسعار الذهب فى مصر وفقًا للتحديثات الأخيرة في بورصة المعادن العالمية خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 15 -11-2020.

وعلى المستوى المحلي، شهدت أسعار الذهب اليوم استقرارًا ملحوظًا لجميع الأعيرة، قياسًا على سعر الإغلاق أمس، ليسجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا في مصر، 825 جنيهًا للجرام، مع توقعات بتغير الأسعار خلال الساعات القادمة.

وعلى المستوى العالمي، سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا في التعاملات الفورية في البورصات الآسيوية بأكثر من 0.5 % لتصل إلى 1962 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر.. سعر عيار 21 اليوم الأحد 15 -11-2020


سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم، 6676 جنيهًا، والذي يزِن 8 جرامات من عيار 21، كما جاء سعر أوقية الذهب 1938 دولارًا.

ورصدت "الدستور" أسعار الذهب اليوم وهي كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 707 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 825 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 943 جنيهًا.

يشار إلى أن أسعار الذهب انخفضت، الأسبوع الماضي، بمقدار 40 جنيهًا في الجرام، بعد تراجع من 852 إلى 813 جنيهًا، قبل أن يعاود السوق الارتفاع بقيمة 7 جنيهات صباح الثلاثاء، ثم ارتفع جنيهين مساء أمس، ويدخل مرحلة استقرار اليوم، مع توقعات بارتفاع آخر للأسعار الساعات القادم.

ويتأثر سعر الذهب بالعوامل والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد عالميًا خاصة الولايات المتحدة.


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ويتوقع المحللون الاقتصاديون ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالمى.

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