أسعار الذهب فى مصر.. سعر عيار 21 الأحد 15-11-2020

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ويتوقع المحللون الاقتصاديون ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالمى.