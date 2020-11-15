حظك اليوم.. برج الحوت الأحد 15 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج الحوت قالت:مهنيًا: يمكن أن تتوتر الأجواء اليوم في أي لحظة، ويمكن أيضًا تثار العداوات وتسيطر على أجواء العمل.عاطفيًا: تبدّل في نهج تعاملك مع الشريك وتحاول تمتين العلاقة وتطويرها نحو الأفضل.صحيًا: أوقات فراغك ثمينة جدًا، اقتنصها لممارسة الرياضة أو أي نشاط يفيدك صحيًا.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.