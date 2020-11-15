ضبط سيارة محملة بـ10 أطنان من «أحجار الذهب» بالبحر الأحمر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحر الأحمر من ضبط سيارة نقل يقودها سائق، مُحمل عليها 10 أطنان من الأحجار التى تحوى خام الذهب بدائرة قسم شرطة مرسى علم.وبمواجهة السائق، اعترف بقيامه بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وأن الأحجار من متحصلات التنقيب والسيارة تستخدم للنقل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.