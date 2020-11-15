اليوم.. افتتاح معرض «ارسم بلدك» بجاليرى لمسات

يفتتح الدكتور زاهي حواس٬ في السادسة مساء اليوم الأحد٬ فعاليات معرض "ارسم بلدك" والمقام بجاليري لمسات٬ بمقره الكائن بشارع قصر النيل بوسط البلد٬ ويستمر المعرض حتى يوم عشرين من الشهر الجاري.يضم المعرض أعمال ولوحات نتاجات ورشة يوم كامل٬ كان الجاليري قد أقامها بمتحف جايرأندرسون يوم الأربعاء 11 نوفمبر٬ لتصميم الأعمال الفنية التي تعبر عن جماليات بلدنا مصر٬ سواء مكان أو بورتريه أو قطع تراثية.كما يضم المعرض أعمال تشمل كل فروع الفن التشكيلي: رسم -نحت - تصوير فوتوغرافي - موزايك - نحت - خزف - سيراميك - فنون يدوية.. ألخ.ويقام المعرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.