حظك اليوم.. برج الأسد الأحد 15 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2020، وفيما يخص برج الأسد قالت:مهنيًا: تستاء من زميل يمارس عليك سلطة أو يتحداك أو يتوجّه إليك بكلام لا يرضيك، فلا تحقد عليه لأن الأيام كفيلة بمحاسبته.عاطفيًا: لا تتعامل مع الشريك وفقًا لمزاجيتك، فهو لا يحتمل كثرة الضغوط، وقد يبتعد سريعًا.صحيًا: تعدّ اليوجا من الرياضات التي تناسبك بما أنك تحب توسيع أفقك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.