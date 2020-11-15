حظك اليوم.. برج السرطان الأحد 15 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج السرطان قالت:مهنيًا: يكون الوقت ملائمًا جدًا للتفكير في مستقبل هادئ وواعد على الصعيد المهني، بانتظار تطورات مفاجئة تكون سعيدة.عاطفيًا: سوء التفاهم غالبًا ما يؤدي إلى مضاعفات قد لا تحمد عقباها، لذا يستحسن أن تأتي المعالجات هادئة.صحيًا: إذا حاول الزملاء دعوتك إلى مرافقتهم في رحلة ترفيهية، فلا تتردد في الموافقة، فهي مفيدة لك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.