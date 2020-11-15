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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور رواية «الحياة بعينٍ ثالثة» للشاعر عادل خزام

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:03 ص
الحياة بعينٍ ثالثة
الحياة بعينٍ ثالثة
نضال ممدوح
طباعة
صدرت حديثا عن دار خطوط وظلال للنشر٬ طبعة جديدة من رواية "الحياة بعينٍ ثالثة"، تأليف الكاتب والشاعر الإماراتي عادل خزام.

وفي كلمة الناشر عن الرواية: "استطاع الروائي والشاعر عادل خزام من خلال روايته (الحياة بعين ثالثة) أن يخلق مزيجًا مدهشًا بين الفنون الأدبية المختلفة والعلوم الأخرى، فكانت فسيفساء متنوعة تتوهج فيها الرواية والشعر والفلسفة والحكمة وعلم البرمجة اللغوية العصبية".

وأضاف: "وما هذا الحضور المكثف لهذه الأشكال الأدبية والعلوم إلا دليل على ثقافة الكاتب وخبراته وتجاربه العميقة، بحيث يأخذنا معه لنعيش الحياة بعين ثالثة كما أطلق على روايته".

مقدمة الكتاب أو الإهداء كانا بمثابة تحية إجلال وثناء لتلك القديسة (الأم) التي يصفها بالرحمة والحنان والعطاء، وفي نهاية إهدائه يصل لنتيجة واحدة وهي أن الأم هي جل حياته.

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