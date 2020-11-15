حظك اليوم. برج الثور الأحد 15 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج الثور قالت:مهنيًا: لا تلعب بالنار مع الزملاء؛ لأن بعضهم لن يحتمل تصرفاتك، فيرد لك الصاع صاعين.عاطفيًا: الشريك يفرحك باقتراحاته، فيطمئن بالك ويساعدك على تجاوز الأمور التي كنت تخشى مجرّد ذكرها.صحيًا: حاول أن تتجنب الإرهاق وكثرة الجهود غير المبرّرة؛ لأنك قد تواجه بعض التعب في الأيام المقبلة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.