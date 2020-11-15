رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 15 نوفمبر 2020 الموافق 29 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اليوم.. إبراهيم عيسى يوقع روايته «كل الشهور يوليو»

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
كل الشهور يوليو
كل الشهور يوليو
نضال ممدوح
طباعة
يبدأ الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، اليوم الأحد٬ جولة لإطلاق وتوقيع روايته الأحدث الصادرة عن دار الكرمة بعنوان "كل الشهور يوليو"٬ حيث تستقبل مكتبة ديوان مصر الجديدة في السادسة مساء اليوم الأحد٬ أمسية ثقافية مفتوحة لتوقيع الرواية.

أما الحفل الثاني فيعقد بمكتبة ديوان فرع الزمالك في السادسة مساء غدًا الإثنين٬ يعقبها حفل آخر يوم الثلاثاء بمكتبة ديوان كابيتال بروميناد بالشيخ زايد٬ ويختتم الجولة يوم الخميس المقبل بديوان داون تاون مول في التجمع الخامس.

ويُعيد إبراهيم عيسى، في روايته، بناء حقيقة ما حدث في الشهور الحاسمة التي سبقت وتلت 23 يوليو 1952، فينقذ الحقائق من بين ركام الأكاذيب وزحام الأسرار، وينقذ التاريخ من العواطف، في رواية الصراع والخداع والحب والكراهية والصدفة والغباء والولاء والخيانة والخبل والأمل، وخطة الفشل التي حققت نجاحًا ساحقًا.

ومن كلمة الناشر على الغلاف: "خرج الملك فاروق من البحر يضرب الماء غضبًا، جفَّف بلله وارتدى نظارته السوداء وقد أخفى حمرة عينيه، وهو يسمع رئيس البوليس الملكي يخبره بأن هناك تمرُّدًا من قوات للجيش في القاهرة. ركب الملك سيارة الشاطئ يقودها بنفسه، ودخل إلى مكتبه في قصر المنتزه، استدعى قائد الجيش، واتصل برئيس الأركان وأمره بالقبض على قائمة من الضباط، ثم صرخ وهو يملي الأسماء: «وأول واحد تجيبوه من بيته هو محمد نجيب!»".

موضوعات متعلقة

تفاصيل موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة 2020 وعدد مستحقي الدعم

الإعلان الـ 14.. أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2020

بعد فشل محاولات الصلح.. بسمة بوسيل توجه رسالة لمنتقديها

الدفعة الرابعة.. آخر أخبار وزارة القوى العاملة عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

الصور

image description

عباقرة مصر.. «الدستور» تحاور طلاب مدرسة الضبعة النووية

image description

بيطري أسيوط: ضبط 2 طن و289 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك

image description

كشف سقارة الأثري

image description

محافظ أسيوط يضع خطة لتعزيز آلية تحصيل الإيرادات وتنمية الموارد

image description

جامعة أسيوط تؤكد إصابة حالة واحدة بكورونا منذ بدء الدراسة

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف إسماعيل

إخلاء سبيل «جو هانى» المتهم بالإساءة للرسول فى الإسماعيلية

إخلاء سبيل الفتاة المتهمة بازدراء الدين المسيحى

«الصحة»: 13 وفاة و228 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

image description

5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا (انفوجراف)

image description

«كورونا يثأر للجميلات».. وفاة سفاح النساء (انفوجراف)

نجم الساعة

«الآثار»: 100 تابوت مغلق و40 تمثالا لمعبودات ضمن «كشف سقارة الضخم»

منوعات

أسعار الكتاكيت البلدى والبيضاء اليوم الأحد 15-11-2020

ما هي عروض البلاك فرايدي 2020 في مصر.. مواعيد وخصومات الـ black Friday

دار الإفتاء توضح صحة حديث "يا عائشة عيناي تنام وقلبي بحبك لا ينام"

«المتفائل».. «أنس» يحلم بالسباحة في النادي الأهلي

أيام زمان

«عاوزك تعرفني بيها».. طرائف من حياة نجيب الريحاني

«عرفات وبومدين» نهايات غامضة لرؤساء عرب

سر غضب فطين عبد الوهاب من لبنى عبد العزيز أثناء تصوير «عروس النيل»

كواليس معركة الرقابة والأزهر ضد الأبنودي وعبد الحليم بسبب أغنية «المسيح»

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل مات الظواهرى فى الدوحة؟
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد قطة العدوى.. العالم الجليل
المزيد

الثقافة

منشورات تكوين تطرح رواية «قسم المحكومين» بالعربية

اليوم.. افتتاح معرض «ارسم بلدك» بجاليرى لمسات

صدور رواية «الحياة بعينٍ ثالثة» للشاعر عادل خزام

اليوم.. إبراهيم عيسى يوقع روايته «كل الشهور يوليو»