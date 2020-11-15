اليوم.. إبراهيم عيسى يوقع روايته «كل الشهور يوليو»

يبدأ الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، اليوم الأحد٬ جولة لإطلاق وتوقيع روايته الأحدث الصادرة عن دار الكرمة بعنوان "كل الشهور يوليو"٬ حيث تستقبل مكتبة ديوان مصر الجديدة في السادسة مساء اليوم الأحد٬ أمسية ثقافية مفتوحة لتوقيع الرواية.أما الحفل الثاني فيعقد بمكتبة ديوان فرع الزمالك في السادسة مساء غدًا الإثنين٬ يعقبها حفل آخر يوم الثلاثاء بمكتبة ديوان كابيتال بروميناد بالشيخ زايد٬ ويختتم الجولة يوم الخميس المقبل بديوان داون تاون مول في التجمع الخامس.ويُعيد إبراهيم عيسى، في روايته، بناء حقيقة ما حدث في الشهور الحاسمة التي سبقت وتلت 23 يوليو 1952، فينقذ الحقائق من بين ركام الأكاذيب وزحام الأسرار، وينقذ التاريخ من العواطف، في رواية الصراع والخداع والحب والكراهية والصدفة والغباء والولاء والخيانة والخبل والأمل، وخطة الفشل التي حققت نجاحًا ساحقًا.ومن كلمة الناشر على الغلاف: "خرج الملك فاروق من البحر يضرب الماء غضبًا، جفَّف بلله وارتدى نظارته السوداء وقد أخفى حمرة عينيه، وهو يسمع رئيس البوليس الملكي يخبره بأن هناك تمرُّدًا من قوات للجيش في القاهرة. ركب الملك سيارة الشاطئ يقودها بنفسه، ودخل إلى مكتبه في قصر المنتزه، استدعى قائد الجيش، واتصل برئيس الأركان وأمره بالقبض على قائمة من الضباط، ثم صرخ وهو يملي الأسماء: «وأول واحد تجيبوه من بيته هو محمد نجيب!»".