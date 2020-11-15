حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 15 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج الحمل قالت:مهنيًا: قد تواجه بعض المطبّات في العمل، لكن ذلك لن يحول دون قيامك بالمهام الموكلة إليك على أكمل وجه.عاطفيًا: إذا رغبت في مساعدة الشريك، فهذا لن يكون مضرًّا، وهو سيقدر لك ذلك.صحيًا: انتبه إلى كمية اللحوم التي تتناولها، وابتعد قدر الإمكان عن الدهنيات.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.