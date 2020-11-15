سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 15-11-2020
الأحد 15/نوفمبر/2020 - 05:15 ص
منة سالمطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 15-11-2020، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
محليًا، نرصد لكم في هذا التقرير سعر الدرهم الإماراتي، اليوم، في الأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
وبلغ متوسط سعر صرف سعر الدرهم الإماراتي، اليوم، مقابل الجنيه المصري 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
ووصل سعر عملة الإمارات في بنك الإسكندرية إلى 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، وبلغ في بنك قناة السويس 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك بلوم 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
والدرهم هو العملة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويرمز إليه رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة على اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.
يشار إلى أن إجمالي إيرادات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات بلغت 40.163 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما وصل إجمالي المصروفات 36.686 مليار درهم، وبذلك فقد بلغ الفائض في الميزانية نحو 3.48 مليار درهم.
محليًا، نرصد لكم في هذا التقرير سعر الدرهم الإماراتي، اليوم، في الأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
وبلغ متوسط سعر صرف سعر الدرهم الإماراتي، اليوم، مقابل الجنيه المصري 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 15-11-2020
سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وجاء في بنك مصر بسعر 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، ووصل السعر في البنك الأهلي المصري إلى 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.
ووصل سعر عملة الإمارات في بنك الإسكندرية إلى 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، وبلغ في بنك قناة السويس 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك بلوم 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
والدرهم هو العملة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويرمز إليه رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة على اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.
يشار إلى أن إجمالي إيرادات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات بلغت 40.163 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما وصل إجمالي المصروفات 36.686 مليار درهم، وبذلك فقد بلغ الفائض في الميزانية نحو 3.48 مليار درهم.